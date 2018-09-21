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Физики приблизились к созданию экологичных двигателей

Российским физикам удалось приблизиться к созданию экологичных силовых агрегатов для автомобилей. Специалисты провели эксперимент, наблюдая за тем, как воспламеняется смесь воды и бензина, и научились ею управлять, применять в двигателях внутреннего сгорания.

Физики приблизились к созданию экологичных двигателей


Учёные попытались воплотить в жизнь теорию, согласно которой эмульсии из воды, углеводорода и аналогов мыла легко воспламеняются. Они брали разные пропорции компонентов бензина, дизельного топлива, керосина и воды, смешивали и отслеживали характер горения. В результате они поняли, как смеси можно сжигать безопасно.

Физики полагают, что проведённые ими исследования помогут создать двигатель, который сможет сжигать подобные смеси. Новое изобретение позволит снизить объёмы выбросов в атмосферу вредных веществ, при этом будет увеличен коэффициент полезного действия промышленных предприятий и транспортных средств.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 18:25
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