Физики приблизились к созданию экологичных двигателей

Учёные попытались воплотить в жизнь теорию, согласно которой эмульсии из воды, углеводорода и аналогов мыла легко воспламеняются. Они брали разные пропорции компонентов бензина, дизельного топлива, керосина и воды, смешивали и отслеживали характер горения. В результате они поняли, как смеси можно сжигать безопасно.Физики полагают, что проведённые ими исследования помогут создать двигатель, который сможет сжигать подобные смеси. Новое изобретение позволит снизить объёмы выбросов в атмосферу вредных веществ, при этом будет увеличен коэффициент полезного действия промышленных предприятий и транспортных средств.