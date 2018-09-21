Компания Huawei дарит аккумуляторы покупателям iPhone XS

Сегодня во многих государствах выстроились очереди возле Apple Store. Люди простаивают часами в надежде получить первыми новую версию iPhone XS, а также iPhone XS Max. Подметив это, Huawei решила потроллить немного американскую компанию, и сделать приятно поклонникам Apple. Таким образом, в Сингапуре, где наблюдается самая многочисленная толпа фанатов, компания Huawei раздала подарочные АКБ. Так АКБ на 10 000 мАч, которые расцениваются в $60, представителями Huawei предлагались бесплатно. В данном случае новый аккумулятор получили примерно 200 человек. В свою очередь на подарочном пакете и проспекте имелась приписка, что этот портативный аккумулятор является подарком от Huawei.Китайцы таким образом намекают, что в «яблочных» новых флагманах установлена АКБ с незначительной емкостью. Например, у iPhone XS используется АКБ на 2 658 мАч, а во флагманской версии Huawei P20 Pro на 4 000 мАч.