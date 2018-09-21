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Компания Huawei дарит аккумуляторы покупателям iPhone XS

Компания Huawei вторглась в очереди за устройствами iPhone XS. При этом она подарила покупателям бесплатно аккумуляторы.

Компания Huawei дарит аккумуляторы покупателям iPhone XS


Сегодня во многих государствах выстроились очереди возле Apple Store. Люди простаивают часами в надежде получить первыми новую версию iPhone XS, а также iPhone XS Max. Подметив это, Huawei решила потроллить немного американскую компанию, и сделать приятно поклонникам Apple. Таким образом, в Сингапуре, где наблюдается самая многочисленная толпа фанатов, компания Huawei раздала подарочные АКБ. Так АКБ на 10 000 мАч, которые расцениваются в $60, представителями Huawei предлагались бесплатно. В данном случае новый аккумулятор получили примерно 200 человек. В свою очередь на подарочном пакете и проспекте имелась приписка, что этот портативный аккумулятор является подарком от Huawei.

Китайцы таким образом намекают, что в «яблочных» новых флагманах установлена АКБ с незначительной емкостью. Например, у iPhone XS используется АКБ на 2 658 мАч, а во флагманской версии Huawei P20 Pro на 4 000 мАч.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:12
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