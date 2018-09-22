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Новый клип Шнурова оскорбил поклонников Виктора Цоя

Новый клип группы «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, фанаты Виктора Цоя посчитали оскорбительным. Видеоролик выпущен на композицию «Цой», при этом она не имеет космической тематики.

Новый клип Шнурова оскорбил поклонников Виктора Цоя


Сам Шнуров в новом клипе представляет капитана космического корабля, который весело проводит время на орбите. В частности, герой ролика рекламирует шампанское и банк, играет в теннис, курит и танцует. В финале происходит столкновение корабля и автомобиля Tesla, который запустил в космос Илон Маск. При этом герой со своим инопланетным товарищем успевают покинуть судно в скафандрах.

Новый клип вызвал негативную реакцию среди зрителей, его сочли лишенным смысла и направленным на продвижение «хайпа». Ради этого Шнуров привлёк продукцию компании Tesla. Также раздражение вызвала навязчивая реклама. Поклонники сочли группу «Ленинград» уже не той, они считают, что музыканты работают не на слушателя, а только на прибыль. Стоит отметить, что с момента публикации новый клип набрал больше отметок «не нравится», чем «нравится».


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 04:03

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