Любители контактных линз рискуют заболеть опасной инфекцией глаз

Исследователи выявили эту инфекцию у людей, которые пользуются многоразовыми контактными линзами. В таких случаях применяются специальные растворы и различные контейнеры для хранения. Причиной появления инфекции офтальмологи считают использование некачественных растворов и промывание контейнеров водой, что приводит к загрязнению. Хотя это не единственные причины возникновения инфекции.Офтальмологи говорят о резком увеличении случаев заболевания акантамёбным кератитом. Роговица глаза воспаляется и инфицируется. Лечение акантамёбного кератита очень длительное, часто пациенты полностью теряют зрение. В таких случаях необходима трансплантация роговицы глаза.Не только любители контактных линз подвержены этой инфекции. Ею могут заболеть и другие, не пользующиеся линзами люди.Офтальмологи советуют снимать их во время купания, умывания, а так же уделять особое внимание гигиене рук. Одноразовые контактные линзы могут быть намного безопаснее.