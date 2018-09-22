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Любители контактных линз рискуют заболеть опасной инфекцией глаз

Медики выявили опасную глазную инфекцию у людей, которые пользуются контактными линзами. Это редкая, но излечимая болезнь, может привести к слепоте.

Любители контактных линз рискуют заболеть опасной инфекцией глаз


Исследователи выявили эту инфекцию у людей, которые пользуются многоразовыми контактными линзами. В таких случаях применяются специальные растворы и различные контейнеры для хранения. Причиной появления инфекции офтальмологи считают использование некачественных растворов и промывание контейнеров водой, что приводит к загрязнению. Хотя это не единственные причины возникновения инфекции.

Офтальмологи говорят о резком увеличении случаев заболевания акантамёбным кератитом. Роговица глаза воспаляется и инфицируется. Лечение акантамёбного кератита очень длительное, часто пациенты полностью теряют зрение. В таких случаях необходима трансплантация роговицы глаза.

Не только любители контактных линз подвержены этой инфекции. Ею могут заболеть и другие, не пользующиеся линзами люди.
Офтальмологи советуют снимать их во время купания, умывания, а так же уделять особое внимание гигиене рук. Одноразовые контактные линзы могут быть намного безопаснее.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 03:00

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