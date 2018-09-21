Певец Михаил Боярский раскрыл пол второго ребенка дочери
Михаил Боярский рассказал, какой будет пол у ребенка, которого ждет его дочь Елизавета Боярская. У старшего сына Елизаветы шестилетнего Андрея появится брат.
Долгое время беременность Елизаветы Боярской считалась слухом, по той причине, что актриса не стремится выставлять свою личную жизнь на показ. Однако когда факт беременности подтвердился, родители не спешили рассказать, о том, какое они выбрали имя для ребенка или какого пола он будет.
Счастливый дедушка опередил даже отца ребенка Максима Матвеева. Он первым сообщил своим поклонникам, что у него появится второй внук. Имя, судя по всему, родители для сына подобрали, но объявят его позднее.
О первой беременности Елизавета Боярская аналогичным образом долго умалчивала, а сына вывела в медиа пространство только, когда ему исполнилось шесть лет. Впервые она взяла его с собой на кинофестиваль, а затем регулярно брала его на детские праздники. На одном из таких мероприятий мальчик раскрашивал большое пианино. При этом журналисты отметили, что он дождался своей очереди и не проявлял высокомерия по отношению к другим детям.
Долгое время беременность Елизаветы Боярской считалась слухом, по той причине, что актриса не стремится выставлять свою личную жизнь на показ. Однако когда факт беременности подтвердился, родители не спешили рассказать, о том, какое они выбрали имя для ребенка или какого пола он будет.
Счастливый дедушка опередил даже отца ребенка Максима Матвеева. Он первым сообщил своим поклонникам, что у него появится второй внук. Имя, судя по всему, родители для сына подобрали, но объявят его позднее.
О первой беременности Елизавета Боярская аналогичным образом долго умалчивала, а сына вывела в медиа пространство только, когда ему исполнилось шесть лет. Впервые она взяла его с собой на кинофестиваль, а затем регулярно брала его на детские праздники. На одном из таких мероприятий мальчик раскрашивал большое пианино. При этом журналисты отметили, что он дождался своей очереди и не проявлял высокомерия по отношению к другим детям.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 17:41