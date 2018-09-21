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Никита Шалюков сделал Ирине Пинчук предложение

Чуть более недели назад стало известно о том, что участники телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук и Саймон Марданшин расстались. Они не чувствовали друг от друга тепла, а потому решили поставить точку в отношениях, пока не наделали каких-нибудь глупостей.

Никита Шалюков сделал Ирине Пинчук предложение


В итоге девушка снова стала завидной невестой, за сердце которой готовы бороться сразу несколько парней. В частности, сейчас она по-прежнему нравится Никите Шалюкову, а также симпатию ей проявил Василий Юрченко и Захар Саленко.

Ира не знает, как сделать так, чтобы не ошибиться в очередной раз, однако призналась, что из всех троих ей нравится Захар. Поэтому она приняла решение попробовать создать пару с ним и попросила Васю и Никиту впредь не оказывать ей никакого внимания.

И если Юрченко сразу отступил, то Шалюков не намерен упускать свое. Он долго думал, как найти правильный подход к брюнетке, и не придумал ничего лучшего, как сделать ей предложение руки и сердца.

Никита Шалюков сделал Ирине Пинчук предложение


Пару дней назад в эфире показали, как при помощи Романа Капаклы, парень организовал импровизированную церемонию и встал перед Пинчук на одно колено, однако та предложение не приняла и даже цветы, которые Никита ей приготовил, брать отказалась.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:30
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