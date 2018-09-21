Никита Шалюков сделал Ирине Пинчук предложение

В итоге девушка снова стала завидной невестой, за сердце которой готовы бороться сразу несколько парней. В частности, сейчас она по-прежнему нравится Никите Шалюкову, а также симпатию ей проявил Василий Юрченко и Захар Саленко.Ира не знает, как сделать так, чтобы не ошибиться в очередной раз, однако призналась, что из всех троих ей нравится Захар. Поэтому она приняла решение попробовать создать пару с ним и попросила Васю и Никиту впредь не оказывать ей никакого внимания.И если Юрченко сразу отступил, то Шалюков не намерен упускать свое. Он долго думал, как найти правильный подход к брюнетке, и не придумал ничего лучшего, как сделать ей предложение руки и сердца.Пару дней назад в эфире показали, как при помощи Романа Капаклы, парень организовал импровизированную церемонию и встал перед Пинчук на одно колено, однако та предложение не приняла и даже цветы, которые Никита ей приготовил, брать отказалась.