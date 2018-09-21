Появилась новая версия медиаплеера Winamp

Первый плеер Winamp вышел в 1997 году. В 2013 году компания AOL, выкупившая право на Winamp, решила совсем закрыть и не разрабатывать приложение. Далее медиаплеер перешёл к компании Radionomy, которая пообещала восстановить приложение и запустить его в продажу. Но поклонники музыкального приложения пока не дождались исполнения данного обещания.В интернете нашли неизвестную раньше модель медиаплеера Winamp с № 5.8.0.3653. Хотя последняя версия была с № 5.666 Build 3516.В обновлённом медиаплеере Winamp есть существенные изменения. В данный момент неизвестно – официальная это версия или любительская работа.В качестве автора обновлённого медиаплеера Winamp указан неизвестный DrO со своей командой.