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XDA Developers опубликовал подборку скриншотов Samsung Galaxy S9+ на Android Pie

Ресурсом XDA Developers опубликована подборка скриншотов ранней сборки современной оболочки Samsung Experience 10 для флагманской версии Samsung Galaxy S9+ на базе ОС Android Pie.

XDA Developers опубликовал подборку скриншотов Samsung Galaxy S9+ на Android Pie


Смартфоны версий Samsung Galaxy S9, а также Galaxy S9+ выпустили за несколько месяцев ещё до релиза Android Pie. Они работают пока под управлением ОС Android 8.1 Oreo. Samsung готовится только обновить свои флагманы до Android Pie. Корейский разработчик специально дистанцировал свою продукцию от прочих Android-смартфонов, при этом создавая в интерфейсе визуальную разницу. Samsung теперь делает шаг навстречу выдвигаемым требованиям пользователей, а также Google. Из скриншотов Samsung Galaxy S9+ видны скруглённые очертания, которые свойственны Android Pie.

XDA Developers опубликовал подборку скриншотов Samsung Galaxy S9+ на Android Pie


В Samsung не адаптированы жесты Android Pie, но для навигации добавлены некоторые новые жесты. При этом жесты смахивания работают пока только в случае скрытой стандартной панели навигации, а также служат для активации специальных навигационных кнопок. Есть вероятность, что в финальной версии данная ситуация изменится. Между тем в Samsung Experience 10 имеется новая ночная тема, обновлённые системные приложения, обладающие скруглённым дизайном. Новый минималистичный дизайн получил также экран блокировки.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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