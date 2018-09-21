Бывшая жена итальянского мафиози приятно удивила Ксению Бородину на Лобном «Дома-2»

Узнав о том, что девушка долгое время жила в Италии, Ксения Бородина не удержалась и предложила ей поговорить на итальянском. Ни для кого не секрет, что родная мама ведущей живет на острове Капри уже очень много лет и будучи маленькой теледива часто там отдыхала, а следовательно, и учила язык.В итоге Розалия, а именно так зовут новую участницу, и Ксения быстро нашли общую тему для разговора и по лицу Бородиной было видно, что она была приятно удивлена познаниями новоиспеченной пассии Шабарина.Стоит отметить, что сам Андрей пока не уверен, что хочет стоить отношения с Розалией, поскольку она очень отличается от всех его предыдущих избранниц, ведь сразу «волшебничать» с ним отказалась и даже поцеловать себя не дала.