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Бывшая жена итальянского мафиози приятно удивила Ксению Бородину на Лобном «Дома-2»

Несколько дней назад на Поляну телепроекта «Дом-2» пришла новенькая розоволосая участница, которая представилась бывшей женой итальянского мафиози. Она пришла за новыми отношениями и выделила для себя Андрея Шабарина.

Бывшая жена итальянского мафиози приятно удивила Ксению Бородину на Лобном «Дома-2»


Узнав о том, что девушка долгое время жила в Италии, Ксения Бородина не удержалась и предложила ей поговорить на итальянском. Ни для кого не секрет, что родная мама ведущей живет на острове Капри уже очень много лет и будучи маленькой теледива часто там отдыхала, а следовательно, и учила язык.

В итоге Розалия, а именно так зовут новую участницу, и Ксения быстро нашли общую тему для разговора и по лицу Бородиной было видно, что она была приятно удивлена познаниями новоиспеченной пассии Шабарина.

Стоит отметить, что сам Андрей пока не уверен, что хочет стоить отношения с Розалией, поскольку она очень отличается от всех его предыдущих избранниц, ведь сразу «волшебничать» с ним отказалась и даже поцеловать себя не дала.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:50
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