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Учёным удалось превратить стволовые клетки в предшественников яйцеклетки

Японские учёные превратили стволовые клетки человека в предшественников яйцеклетки. Отчёт об уникальном эксперименте опубликовали на страницах издания Science.

Учёным удалось превратить стволовые клетки в предшественников яйцеклетки


Трансформация стволовых клеток в половые на протяжении многих лет представляла неразрешимую задачу. Однако в этом направлении в последнее время учёным удалось сделать серьёзный прорыв. Автор проекта Митинори Саиту сообщил, что до сих пор специалисты могли перепрограммировать стволовые клетки исключительно в примордиальные зародышевые, но теперь им удалось трансформировать примордиальные клетки в оогонии. По словам специалиста, это невероятное достижение на пути к выращиванию яйцеклеток искусственным путём.

Хотя учёным ещё предстоит решить много проблем, прежде чем они смогут получить из стволовых клеток полноценную яйцеклетку, стало очевидно, что эта задача является выполнимой.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 00:00

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