Учёным удалось превратить стволовые клетки в предшественников яйцеклетки
Японские учёные превратили стволовые клетки человека в предшественников яйцеклетки. Отчёт об уникальном эксперименте опубликовали на страницах издания Science.
Трансформация стволовых клеток в половые на протяжении многих лет представляла неразрешимую задачу. Однако в этом направлении в последнее время учёным удалось сделать серьёзный прорыв. Автор проекта Митинори Саиту сообщил, что до сих пор специалисты могли перепрограммировать стволовые клетки исключительно в примордиальные зародышевые, но теперь им удалось трансформировать примордиальные клетки в оогонии. По словам специалиста, это невероятное достижение на пути к выращиванию яйцеклеток искусственным путём.
Хотя учёным ещё предстоит решить много проблем, прежде чем они смогут получить из стволовых клеток полноценную яйцеклетку, стало очевидно, что эта задача является выполнимой.
Трансформация стволовых клеток в половые на протяжении многих лет представляла неразрешимую задачу. Однако в этом направлении в последнее время учёным удалось сделать серьёзный прорыв. Автор проекта Митинори Саиту сообщил, что до сих пор специалисты могли перепрограммировать стволовые клетки исключительно в примордиальные зародышевые, но теперь им удалось трансформировать примордиальные клетки в оогонии. По словам специалиста, это невероятное достижение на пути к выращиванию яйцеклеток искусственным путём.
Хотя учёным ещё предстоит решить много проблем, прежде чем они смогут получить из стволовых клеток полноценную яйцеклетку, стало очевидно, что эта задача является выполнимой.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 00:00