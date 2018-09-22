Учёным удалось превратить стволовые клетки в предшественников яйцеклетки

Трансформация стволовых клеток в половые на протяжении многих лет представляла неразрешимую задачу. Однако в этом направлении в последнее время учёным удалось сделать серьёзный прорыв. Автор проекта Митинори Саиту сообщил, что до сих пор специалисты могли перепрограммировать стволовые клетки исключительно в примордиальные зародышевые, но теперь им удалось трансформировать примордиальные клетки в оогонии. По словам специалиста, это невероятное достижение на пути к выращиванию яйцеклеток искусственным путём.Хотя учёным ещё предстоит решить много проблем, прежде чем они смогут получить из стволовых клеток полноценную яйцеклетку, стало очевидно, что эта задача является выполнимой.