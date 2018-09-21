"Какая-то фигня": Леонид Агутин и Сергей Шнуров презентовали новую песню

Уже сегодня "Какая-то фигня" будет доступна на всех онлайн-площадках - в частности Itunes, Yandex, Google Play,Music, Deezer и прочих. А вечером, пообещал фанатам Агутин, песню официально презентуют в программе "Вечерний Ургант". Фрагмент трека звезда опубликовал в Instagram.Фанаты, хотя и не смогли полностью прослушать песню, уже принялись обсуждать дует. Некоторые отметили, что рады, что в произведении "больше" Агутина, чем Шнурова. Другим вовсе не понравилось ничего, и песню они прокомментировали ее же названием.