"Какая-то фигня": Леонид Агутин и Сергей Шнуров презентовали новую песню
Леонид Агутин презентовал на своей странице в Instagram песню, записанную с Сергеем Шнуровым. Новый трек получил название "Какая-то фигня"
Уже сегодня "Какая-то фигня" будет доступна на всех онлайн-площадках - в частности Itunes, Yandex, Google Play,Music, Deezer и прочих. А вечером, пообещал фанатам Агутин, песню официально презентуют в программе "Вечерний Ургант". Фрагмент трека звезда опубликовал в Instagram.
Фанаты, хотя и не смогли полностью прослушать песню, уже принялись обсуждать дует. Некоторые отметили, что рады, что в произведении "больше" Агутина, чем Шнурова. Другим вовсе не понравилось ничего, и песню они прокомментировали ее же названием.
Уже сегодня "Какая-то фигня" будет доступна на всех онлайн-площадках - в частности Itunes, Yandex, Google Play,Music, Deezer и прочих. А вечером, пообещал фанатам Агутин, песню официально презентуют в программе "Вечерний Ургант". Фрагмент трека звезда опубликовал в Instagram.
Фанаты, хотя и не смогли полностью прослушать песню, уже принялись обсуждать дует. Некоторые отметили, что рады, что в произведении "больше" Агутина, чем Шнурова. Другим вовсе не понравилось ничего, и песню они прокомментировали ее же названием.
ШоуБиз
Добавил: Эдельман Катерина Сегодня, 13:59