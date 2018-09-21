АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Возраст в 558 млн лет: Ученые обнаружили древние останки самого раннего животного на Земле
EUR 77.75 USD 66.47
Курс валют на 21.09.2018

В Татарстане мужчина погиб под колёсами «Камаз-4310»

20 сентября в 20:10 пассажир грузовика попал под колёса прицепа «КамАз-4310». Идёт выяснение обстоятельств нахождения человека в кузове, и почему двери не стояли на блокировке.

В Татарстане мужчина погиб под колёсами «Камаз-4310»


В Лениногорском районе Татарстана на трассе Ромашкино - Куакбаш - Каркали, на 39-м километре в сторону посёлка Каркали двигался грузовик «Камаз-4310» с прицепом. За рулём находился 42-ух летний водитель, а в закрытом кузове был 47-летний пассажир. Двери кузова были не заблокированы. По невыясненным причинам пассажир грузовика, на полном ходу машины, открыл дверь кузова и выпал на дорогу прямо под колёса прицепа. Мужчина скончался на месте до приезда «Скорой помощи».

Выясняются все подробности этого происшествия.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:33
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами
Фигуристка Евгения Медведева впечатлила
На смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max в России
В Татарстане мужчина погиб под колёсами
На Урале астроном снял взорвавшийся метеор
В Краснодаре погибли двое человек при ударе Opel
Zotye SR9 обновила бюджетную копию Porsche Macan
В Ленинградской области найдет труп экспедитора с
"Какая-то фигня": Леонид Агутин и Сергей Шнуров
Эксперты: Отсутствие секса наносит вред женскому
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Мария
56-летняя Екатерина Андреева показала массаж для
На бенчмарке Geekbench смартфон Oppo Realme 2 Pro
Цена базовой комплектации современного Hyundai
Биологи: Экстази повышает социальность у
Виртуальная клавиатура Tap Systems показала
УАЗ готовит к продаже обновленный внедорожник
Стас Садальский объяснил похудение Аллы Пугачевой
Учёные: Гаджеты могут оказывать разрушительное
В центре Москвы труп пенсионерки 5 месяцев
В Севастополе 8-летняя девочка умерла после
Возраст в 558 млн лет: Ученые обнаружили древние
Ольга Рапунцель не переживает за победу в
"Хулиганим": Ляйсан Утяшева в одном пиджаке
В инструкции IPhone XS и XS Max появилась
Александра Черно и Иосиф Оганесян вернулись на
«Родит быстрее Собчак»: Анастасия Решетова стала
Игровой смартфон Asus ROG Phone может появиться в
Во Владивостоке в водоеме обнаружено тело мужчины
Мария Порошина хранит в тайне имя отца пятого
Просмотреть все новости