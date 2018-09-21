В Татарстане мужчина погиб под колёсами «Камаз-4310»
20 сентября в 20:10 пассажир грузовика попал под колёса прицепа «КамАз-4310». Идёт выяснение обстоятельств нахождения человека в кузове, и почему двери не стояли на блокировке.
В Лениногорском районе Татарстана на трассе Ромашкино - Куакбаш - Каркали, на 39-м километре в сторону посёлка Каркали двигался грузовик «Камаз-4310» с прицепом. За рулём находился 42-ух летний водитель, а в закрытом кузове был 47-летний пассажир. Двери кузова были не заблокированы. По невыясненным причинам пассажир грузовика, на полном ходу машины, открыл дверь кузова и выпал на дорогу прямо под колёса прицепа. Мужчина скончался на месте до приезда «Скорой помощи».
Выясняются все подробности этого происшествия.
В Лениногорском районе Татарстана на трассе Ромашкино - Куакбаш - Каркали, на 39-м километре в сторону посёлка Каркали двигался грузовик «Камаз-4310» с прицепом. За рулём находился 42-ух летний водитель, а в закрытом кузове был 47-летний пассажир. Двери кузова были не заблокированы. По невыясненным причинам пассажир грузовика, на полном ходу машины, открыл дверь кузова и выпал на дорогу прямо под колёса прицепа. Мужчина скончался на месте до приезда «Скорой помощи».
Выясняются все подробности этого происшествия.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:33