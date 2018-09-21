В Татарстане мужчина погиб под колёсами «Камаз-4310»

В Лениногорском районе Татарстана на трассе Ромашкино - Куакбаш - Каркали, на 39-м километре в сторону посёлка Каркали двигался грузовик «Камаз-4310» с прицепом. За рулём находился 42-ух летний водитель, а в закрытом кузове был 47-летний пассажир. Двери кузова были не заблокированы. По невыясненным причинам пассажир грузовика, на полном ходу машины, открыл дверь кузова и выпал на дорогу прямо под колёса прицепа. Мужчина скончался на месте до приезда «Скорой помощи».Выясняются все подробности этого происшествия.