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Татьяна Навка показала фанатам, как занимается балетом

Татьяна Навка показала своим фанатам, как она под наблюдением тренера занимается балетом. Соответствующее видео появилось на странице спортсменки в Instagram.

Татьяна Навка показала фанатам, как занимается балетом

Татьяна Навка является активным пользователем социальных сетей, часто опубликует фотографии и видеоролики. На этот раз фигуристка показала, как она в спортивном зале выполняет несколько упражнений с балета. В комментарии к ролику спортсменка написала: «Ценителям настоящего классического балета лучше не смотреть! Не судите строго. Когда-то, стоя на Олимпийском пьедестале, я пообещала себе, что больше никогда и ни за что не зайду в зал и тем более не буду заниматься «ненавистным» для меня балетом!!!». Также фигуристка добавила, что она со временем поняла, чтобы ей оставаться в хорошей форме спортзал и балет обязательны.

Татьяна Навка показала фанатам, как занимается балетом

Подписчики поддержали Татьяну Навку в ее решении заниматься балетом. Всего за несколько десятков минут видео успели просмотреть более 74 тысяч человек.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:00

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