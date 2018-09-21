Татьяна Навка показала фанатам, как занимается балетом

Татьяна Навка является активным пользователем социальных сетей, часто опубликует фотографии и видеоролики. На этот раз фигуристка показала, как она в спортивном зале выполняет несколько упражнений с балета. В комментарии к ролику спортсменка написала: «Ценителям настоящего классического балета лучше не смотреть! Не судите строго. Когда-то, стоя на Олимпийском пьедестале, я пообещала себе, что больше никогда и ни за что не зайду в зал и тем более не буду заниматься «ненавистным» для меня балетом!!!». Также фигуристка добавила, что она со временем поняла, чтобы ей оставаться в хорошей форме спортзал и балет обязательны.Подписчики поддержали Татьяну Навку в ее решении заниматься балетом. Всего за несколько десятков минут видео успели просмотреть более 74 тысяч человек.