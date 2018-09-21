JD.com обнародовал стоимость ещё не анонсированного смартфона Google Pixel 3

По мнению экспертов, в реальную продажу Google Pixel 3 поступит по иной цене, так как у JD.com постоянно так бывает с товаром, который поступает слишком рано. На странице, где описан новый смартфон, были обнародованы рендеры не только Google Pixel 3, но его «старшего собрата» Pixel 3 XL.На изображениях можно рассмотреть особенности внешнего дизайна и разницу во внешности между моделями. В частности, можно увидеть одинарные основные камеры гаджетов и наличие выреза в экране у более ранней модели. Стоит отметить, что компания Google свои новые смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL презентует в следующем месяце.