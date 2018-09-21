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JD.com обнародовал стоимость ещё не анонсированного смартфона Google Pixel 3

В перечне товаров одного из крупных в Китае онлайн-магазинов JD.com неожиданно появился смартфон Google Pixel 3, и произошло это задолго до анонса устройства производителем. Гаджет предлагается покупателям по цене 729 долларов.

JD.com обнародовал стоимость ещё не анонсированного смартфона Google Pixel 3


По мнению экспертов, в реальную продажу Google Pixel 3 поступит по иной цене, так как у JD.com постоянно так бывает с товаром, который поступает слишком рано. На странице, где описан новый смартфон, были обнародованы рендеры не только Google Pixel 3, но его «старшего собрата» Pixel 3 XL.

На изображениях можно рассмотреть особенности внешнего дизайна и разницу во внешности между моделями. В частности, можно увидеть одинарные основные камеры гаджетов и наличие выреза в экране у более ранней модели. Стоит отметить, что компания Google свои новые смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL презентует в следующем месяце.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 22:00

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