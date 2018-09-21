«Отключить мозг»: Ольгу Бузову высмеяли на ТВ за слова об идеальном отдыхе

«Его еще не было. Все впереди. Идеальный отдых это когда я могу позволить себе отключить мозг», - заявила телезнаменитость репортерам.

«Такое ощущение, что вы, Ольга, всегда отдыхаете. Мне вот интересно, Ольга Бузова, она специально это говорит или это случайно у нее появляются такие фразы? Мне надо отключить свой мозг ... Ну, это же просто... Она будто вкладывает нам в уста предметы для троллинга. Ну, ее невозможно не троллить, когда она говорит: «Мне надо отключить свой мозг», - подчеркнул диктор, подобным образом намекнув на умственные способности Ольги Бузовой.

«Мне хочется найти того, кто возьмет меня в охапку. Я даже сама лампочки в квартире меняю! Это уже слишком. Мне кажется, я была бы идеальным мужчиной, я так ухаживала бы! Может, все думают, что мне не нужна любовь, что я предана профессии? Мне хочется иметь полноценную семью – слышать детский смех, видеть любимого и любящего мужчину рядом», - рассказала Ольга Бузова перед стартом на телеканале «ТНТ» нового реалити-шоу о любви «Замуж за Бузову», в котором участники на сегодняшний день пытаются завоевать расположение телезвезды.

«Оля меня привлекла своим характером, взглядами на жизнь. Она непосредственная, самоироничная и жизнерадостная. Оля не впитывает в себя негатив, который тоннами на неё выливается диванными экспертами. У нее очень сильная и положительная энергетика. Она сексуальна и сногсшибательна. И все это в совокупности - ядерная смесь, мимо которой не пройдет ни один мужчина. Оля как наркотик, пообщавшись раз - хочется еще и еще», - заявил Александр Сабанин.

«Оля замужем за работой. Думаю, мало кто из мужчин такое выдержит, а отношения на расстоянии ни к чему хорошему и серьезному не приводят», - добавил один из самых ярких экс-участников телепроекта «Замуж за Бузову».

«..с парнями я вел себя довольно жестко с самого первого дня. При этом не пытался ни угодить, ни обидеть, всегда говорил прямо - кто мне неприятен, кто лицемерен на мой взгляд. Всегда отвечал на негатив в мою сторону, четко аргументировав свою позицию. И это выводило некоторых ребят из себя. А вот рядом с Олей вся эта бравада исчезала, и я отчасти невольно превращался в ручного медвежонка. Волнение захлестывало, учащался пульс, но как не парадоксально - мне это нравилось!..», - рассказал репортерам бывший участник реалити-шоу «Замуж за Бузову».

«..В жизни я бы никому не позволил изменить свой взгляд на манеру одеваться, а ей позволил это в первый же день. Но в дальнейшем все равно одевался, как хотел, потому что считаю, что ты либо принимаешь человека с его жизненной позицией и пристрастиями, либо нет. Пытаться кого-то переделывать - не вариант!», - продолжил Александр Сабанин.

«Как же грустно о того, что Бузова отправила домой Сабанина! Лучше бы она Гринева выгнала с проекта!! Очень хорошо же видно, что у него нет никакого интереса к теледиве! Все-таки временами Оля очень странно себя ведет и принимает весьма непонятные решения..Ну что ж поделаешь, ее выбор! Главное, чтобы потом не пожалела!», - написала одна из поклонниц телепроекта «Замуж за Бузову» в Сети.

Не так давно многими любимая Ольга Бузова рассказала о своем идеальном отдыхе. По словам поющей телеведущей, ей удается в полную силу расслабиться только тогда, когда она может отключить голову. Отметим, что на сегодняшний день на ТВ продолжают жестко высмеивать подобное высказывание знаменитости.Ни для кого не является секретом, что Ольге Бузовой удается успевать и вести прославленную телестройку «Дом-2», и записывать сольные музыкальные альбомы, и выбирать потенциального возлюбленного в новом реалити-шоу о любви «Замуж за Бузову». Тем не менее, иногда теледиве не удается позволить себе отправиться в долгожданный и такой желанный отпуск.Время от времени Ольге Бузовой удается летать куда-то в теплые края дня на три-четыре в перерывах между гастролями. Несколько дней назад, в беседе с журналистами, поющая телеведущая рассказала, какой отдых она считает просто идеальным.Именно этот отрывок вошел в репортаж, который продемонстрировали по одному из довольно известных российских телеканалов. Темой очередного выпуска стал как раз тот отдых поющей телеведущей, который она считает идеальным. Заметим, что за кадром телеведущий решил вставить немного своих нелицеприятных комментариев после высказываний Ольги Бузовой.Нужно сказать, что огромнейшее количество интернет-пользователей довольно резко отреагировали на подобные высказывания телеведущего, отметив, что ругать свою коллегу в прямом эфире является непрофессиональным действием.Нужно сказать, что звезда всегда старается не обращать внимания на критику в свою сторону. Ольга Бузова уже давно привыкла к тому, что время от времени в ее адрес довольно резко высказываются не только многочисленные журналисты, но и даже коллеги. По словам телезнаменитости, у нее очень много завистников.Не секрет, что последние несколько лет Ольга Бузова активно занималась только своей карьерой. По словам поющей телеведущей, ей было невыносимо трудно построить личную жизнь, ведь она желала отыскать и повстречать настоящего защитника, рядом с которым бы почувствовала себя самой счастливой и желанной женщиной.К слову, не так давно один из выбывших претендентов на руку и сердце Ольги Бузовой пообщался с журналистами, которым заявил, что поющая телеведущая стала для него как наркотик, которого ему хочется еще и еще.Также бывший участник реалити-шоу «Замуж за Бузову» добавил, что теледива замужем на своей работе, которой отдает всю себя, что, конечно же, мало кому из мужчин может понравиться.По словам 32-летнего Александра Сабанина, находясь возле Ольги Бузовой, он, почему-то, всегда превращался в «ручного медвежонка», которого захватывали волнения. Тем не менее, участнику это очень нравилось.Нужно сказать, что многие преданные поклонники нового телепроекта о любви «Замуж за Бузову» очень расстроились тому, что Ольга отправила на прошлой неделе домой именно Александра Сабанина. По мнению большинства, 32-летний звездный-тренер очень подходит поющей телеведущей.