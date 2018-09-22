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Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro получил 6,2-дюймовый экран и ОЗУ на 8 Гб

Компания Xiaomi выпустила мощную версию Mi 8 Pro, которая оснащается 6,2-дюймовым удобным экраном. Встроенная память устройства составляет 128 Гбайт, а оперативная - 8 Гбайт.

Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro получил 6,2-дюймовый экран и ОЗУ на 8 Гб


Разрешение устройства Xiaomi Mi 8 Pro составляет 2248х1080 пикселей. Чипсет версии Qualcomm Snapdragon 845 отвечает за производительность версии. Лицевая камера с разрешением на 20 МП оснащается широкоугольным 12-мегапиксельным объективом Sony IMX363 и дополнительным 12-мегапиксельным сенсором S5K3M3.

Емкость аккумулятора составляет 3 000 мАч. Новинка Xiaomi Mi 8 Pro расценивается в 467 американских долларов.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:30

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