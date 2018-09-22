Смартфон Xiaomi Mi 8 Pro получил 6,2-дюймовый экран и ОЗУ на 8 Гб
Компания Xiaomi выпустила мощную версию Mi 8 Pro, которая оснащается 6,2-дюймовым удобным экраном. Встроенная память устройства составляет 128 Гбайт, а оперативная - 8 Гбайт.
Разрешение устройства Xiaomi Mi 8 Pro составляет 2248х1080 пикселей. Чипсет версии Qualcomm Snapdragon 845 отвечает за производительность версии. Лицевая камера с разрешением на 20 МП оснащается широкоугольным 12-мегапиксельным объективом Sony IMX363 и дополнительным 12-мегапиксельным сенсором S5K3M3.
Емкость аккумулятора составляет 3 000 мАч. Новинка Xiaomi Mi 8 Pro расценивается в 467 американских долларов.
Разрешение устройства Xiaomi Mi 8 Pro составляет 2248х1080 пикселей. Чипсет версии Qualcomm Snapdragon 845 отвечает за производительность версии. Лицевая камера с разрешением на 20 МП оснащается широкоугольным 12-мегапиксельным объективом Sony IMX363 и дополнительным 12-мегапиксельным сенсором S5K3M3.
Емкость аккумулятора составляет 3 000 мАч. Новинка Xiaomi Mi 8 Pro расценивается в 467 американских долларов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:30