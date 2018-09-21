Тизер смартфона Huawei Mate 20 Pro намекнул на режим подводной съёмки

На канале YouTube появился еще один ролик, показывающий возможности Huawei Mate 20 Pro, но весьма неоднозначно. Сам смартфон в видео не был показан, но кадры серфера, которого снимают камера под водой, намекает на новую разработку компании. Недавно были обнародованы функции будущей EMUI 9 на базе Android 9.0 Pie. Появиться и режим подводной съёмки. При этом снимать под водой длительный промежуток времени можно только в специальном пластиковом чехле.Поскольку новый тизер практически ничего не рассказывает о свойствах самого Mate 20 Pro, о водонепроницаемости которого заявлено уже давно, становится очевидным, что речь ведётся о режиме камеры. Напомним, что мировой релиз Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro намечен на 16 октября.