Тизер смартфона Huawei Mate 20 Pro намекнул на режим подводной съёмки
В Huawei Mate 20 Pro может появиться режим для более качественной съёмки под водой. На это новшество намекнул третий тизер смартфона.
На канале YouTube появился еще один ролик, показывающий возможности Huawei Mate 20 Pro, но весьма неоднозначно. Сам смартфон в видео не был показан, но кадры серфера, которого снимают камера под водой, намекает на новую разработку компании. Недавно были обнародованы функции будущей EMUI 9 на базе Android 9.0 Pie. Появиться и режим подводной съёмки. При этом снимать под водой длительный промежуток времени можно только в специальном пластиковом чехле.
Поскольку новый тизер практически ничего не рассказывает о свойствах самого Mate 20 Pro, о водонепроницаемости которого заявлено уже давно, становится очевидным, что речь ведётся о режиме камеры. Напомним, что мировой релиз Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro намечен на 16 октября.
На канале YouTube появился еще один ролик, показывающий возможности Huawei Mate 20 Pro, но весьма неоднозначно. Сам смартфон в видео не был показан, но кадры серфера, которого снимают камера под водой, намекает на новую разработку компании. Недавно были обнародованы функции будущей EMUI 9 на базе Android 9.0 Pie. Появиться и режим подводной съёмки. При этом снимать под водой длительный промежуток времени можно только в специальном пластиковом чехле.
Поскольку новый тизер практически ничего не рассказывает о свойствах самого Mate 20 Pro, о водонепроницаемости которого заявлено уже давно, становится очевидным, что речь ведётся о режиме камеры. Напомним, что мировой релиз Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro намечен на 16 октября.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:39