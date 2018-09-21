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Мариана Петря намерена привлечь Тату Блюменкранц к ответственности за побои

Несколько дней назад на Острове любви произошла ужасная драка между участницами телепроекта «Дом-2» Марианой Петря и Татой Блюменкранц. И теперь пострадавшая хочет обратиться в полицию за помощью.

Мариана Петря намерена привлечь Тату Блюменкранц к ответственности за побои


Все началось с того, что Влад Кадони, который на тот момент был на Сейшелах предложил Валерию Блюменкранцу выбрать, с кем он хочет отправиться в отель без камер: с женой или понравившейся ему девушкой, и тот естественно выбрал второй вариант, хотя коллектив советовал ему первый.

В итоге Тата, которая прилетела в тропики, чтобы спасти свою семью, была очень расстроена и не дождавшись окончания Лобного накинулась на Мариану. Молодая мамочка швырнула девушку на землю, а после избивала ее ногами до тех пор, пока участники не сбежались на крики и не растащили их.

Стоит отметить, что особо сильно зрителей реалити-шоу удивил Валера, который схватил свою законную жену за голову и хотел избить ее, однако Тату вовремя оттянули и увели, иначе серьезных проблем было бы не миновать.

Мариана Петря намерена привлечь Тату Блюменкранц к ответственности за побои

Что касается Петри, то она заявила, что по возвращению в Москву обязательно подаст заявление в правоохранительные органы. Также брюнетка подчеркнула, что не считает себя разлучницей, поскольку изначально было понятно, что брак Валеры и Таты было уже не спасти.

«Мы с Валерой не в паре, но я не считаю, что разрушила семью. Этот брак уже был разрушен два месяца назад», - сказала Мариана.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:30
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