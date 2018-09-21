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Российский врач описал легкий способ бросить курить

Онколог Минздрава РФ по ЦФО Максим Рыков описал методику, благодаря которой он смог легко и просто бросить курить. Врач долгое время злоупотреблял вредной привычкой, но несколько месяцев назад отказался от курения, и теперь рассказал, что происходило с его организмом в этот период.

Российский врач описал легкий способ бросить курить


Первоначально Максим Рыков советует изменить отношение к курению и алкоголю. Необходимо наслаждаться той мыслью, что вы можете контролировать себя и не позволяете себе курить или выпивать. Первые три дня и девятый месяц врач назвал самыми тяжелыми. В это время у человека, бросившего курить, может болеть голова, появиться раздражительность и слабость. В такие моменты необходимо отвлечь себя работой, просмотром фильмов или чтением.

Кроме того, Максим Рыков посоветовал раз в час чистить зубы, свежее дыхание позволяет отвлечься от мыслей о сигаретах. Людям с избытком веса необходимо соблюдать диету, благодаря которой в течение недели происходит полное очищение организма от никотина. Врач предупредил, что во время восстановительного периода может возникнуть бессонница и шум в ушах.

 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:21
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