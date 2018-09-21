Российский врач описал легкий способ бросить курить

Первоначально Максим Рыков советует изменить отношение к курению и алкоголю. Необходимо наслаждаться той мыслью, что вы можете контролировать себя и не позволяете себе курить или выпивать. Первые три дня и девятый месяц врач назвал самыми тяжелыми. В это время у человека, бросившего курить, может болеть голова, появиться раздражительность и слабость. В такие моменты необходимо отвлечь себя работой, просмотром фильмов или чтением.Кроме того, Максим Рыков посоветовал раз в час чистить зубы, свежее дыхание позволяет отвлечься от мыслей о сигаретах. Людям с избытком веса необходимо соблюдать диету, благодаря которой в течение недели происходит полное очищение организма от никотина. Врач предупредил, что во время восстановительного периода может возникнуть бессонница и шум в ушах.