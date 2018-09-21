В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами
В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами, происшествие произошло в час пик. По причине короткого замыкания в вагоне произошло возгорание электропроводки, практически сразу же пассажиры заметили дым и вызвали пожарных.
Возгорание в трамвае произошло 20 сентября в 18 часов, в это время в транспорте было много пассажиров, так как большинство жителей Челябинска возвращались с работы. Огненный очаг смог потушить водитель трамвая самостоятельно ещё до того, как приехали пожарные.
Как сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности городского населения, на момент пожара в трамвайном вагоне находились 15 пассажиров, все они эвакуировались самостоятельно. Происшествие обошлось без пострадавших, а также это не отразилось на движении транспорта. Через полчаса после тушения пожара трамвай был отбуксирован в депо.
Возгорание в трамвае произошло 20 сентября в 18 часов, в это время в транспорте было много пассажиров, так как большинство жителей Челябинска возвращались с работы. Огненный очаг смог потушить водитель трамвая самостоятельно ещё до того, как приехали пожарные.
Как сообщили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности городского населения, на момент пожара в трамвайном вагоне находились 15 пассажиров, все они эвакуировались самостоятельно. Происшествие обошлось без пострадавших, а также это не отразилось на движении транспорта. Через полчаса после тушения пожара трамвай был отбуксирован в депо.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 14:56