Виктор Шароваров принес публичное извинение за издевательство над животным

Многочисленные поклонники реалити-шоу стали писать молодому человеку в социальных сетях, оскорблять его, а также призывать руководство к тому, чтобы они выгнали Витю за ворота. Несколько постов Шароваров посвятил тому, что объяснялся за свой поступок, говорил, как сильно любит животных, и что Сейшика должен был кто-то воспитать, ведь на островах его дрессировкой абсолютно никто не занимается. Однако все напрасно, ведь зрители остались при своем мнении.В конечном итоге участник принял решение покинуть телестройку по семейным обстоятельствам, но перед своим уходом он записал небольшое видеообращение, в котором извинился перед фанатами «Дома-2», подчеркнув, что не в коем случае не хотел причинять собаке вред, так как очень любит животных.Стоит отметить, что после ухода Виктора за ворота, появились слухи, что совсем скоро он вновь появится на съемочной площадке, однако они не подтвердились. Молодой человек отправился домой, встретился с сыновьями и теперь думает над тем, чем дальше заниматься.