Астрономы нашли способ увидеть рождение сверхмассивной чёрной дыры

Рождение новой галактики со своей чёрной дырой не изучено. Это одна из последних великих тайн Вселенной. Но уже появился шанс в ближайшее время начать изучение этого небесного явления. Космический телескоп «Джеймс Уэбб», который планируют запустить в 2021 году, сможет приоткрыть завесу тайны образования галактик и сверхмассивных чёрных дыр.Учёным удалось смоделировать на компьютере образование чёрной дыры из огромного облака пыли и газа. По результатам моделирования появление новой галактики со своей чёрной дырой занимает около миллиона лет. Их масса в миллионы и миллиарды раз превышает массу солнца.За рождением сверхмассивной чёрной дыры космическому телескопу «Джеймс Уэбб» предстоит длительное путешествие.