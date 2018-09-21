Астрономы нашли способ увидеть рождение сверхмассивной чёрной дыры
Международная группа учёных выяснила, как при помощи телескопа рассмотреть детали рождения сверхмассивной чёрной дыры.
Рождение новой галактики со своей чёрной дырой не изучено. Это одна из последних великих тайн Вселенной. Но уже появился шанс в ближайшее время начать изучение этого небесного явления. Космический телескоп «Джеймс Уэбб», который планируют запустить в 2021 году, сможет приоткрыть завесу тайны образования галактик и сверхмассивных чёрных дыр.
Учёным удалось смоделировать на компьютере образование чёрной дыры из огромного облака пыли и газа. По результатам моделирования появление новой галактики со своей чёрной дырой занимает около миллиона лет. Их масса в миллионы и миллиарды раз превышает массу солнца.
За рождением сверхмассивной чёрной дыры космическому телескопу «Джеймс Уэбб» предстоит длительное путешествие.
Рождение новой галактики со своей чёрной дырой не изучено. Это одна из последних великих тайн Вселенной. Но уже появился шанс в ближайшее время начать изучение этого небесного явления. Космический телескоп «Джеймс Уэбб», который планируют запустить в 2021 году, сможет приоткрыть завесу тайны образования галактик и сверхмассивных чёрных дыр.
Учёным удалось смоделировать на компьютере образование чёрной дыры из огромного облака пыли и газа. По результатам моделирования появление новой галактики со своей чёрной дырой занимает около миллиона лет. Их масса в миллионы и миллиарды раз превышает массу солнца.
За рождением сверхмассивной чёрной дыры космическому телескопу «Джеймс Уэбб» предстоит длительное путешествие.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:01