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NASA обнаружило 2 похожих на Землю планеты

Сотрудники NASA сообщили об весьма успешной миссии аппарата TESS. За 2 дня космический зонд обнаружил 2 похожие на Землю экзопланеты.

NASA обнаружило 2 похожих на Землю планеты

Первая найденная планета, чьи масса и размеры близки к Земле, вращается вокруг звезды Пи и находится в созвездии Столовая гора. По данным NASA, на поверхности ее вероятно наличие запасов воды или пара. Исследователи классифицировали ее, как "супер-Земля", которая находится приблизительно в 60 световых годах от Солнечной Системы. Другая планета обнаружена на более близком расстоянии, которое составляет около 50 световых лет. По словам специалистов, речь идёт о "горячей Земле", которая находится близко к звезде LHS 3844.

Зонд TESS был запущен в апреле 2018 года, и за непродолжительный срок эксплуатации аппарат показал очень хорошие результаты. Он в 350 раз превышает возможности телескопа "Кеплер".

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:50
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