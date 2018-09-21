В Ленинградской области найдет труп экспедитора с пакетом на голове
В Ленинградской области на территории Всеволожского района был обнаружен труп экспедитора. Неизвестные спрятали тело убитого мужчины в лесу, при этом на голове у него был надет пакет.
С заявлением о пропаже мужчины обратилась в полицию его гражданская жена. По словам женщины, её муж не выходил на связь после того как уехал на работу. Служебный автомобиль экспедитора нашли неподалёку от СНТ «Застава Коробицына». В салоне транспортного средства были разбросаны испачканные кровью денежные купюры. В общей сложности в машине оказалось 50 тысяч рублей.
Затем вблизи от озера Забытое сотрудники полиции обнаружили в лесу труп, пропавшего мужчины. Его тело было прикрыто лапником, а на голове надет полиэтиленовый пакет. Представители правоохранительных органов в настоящее время по данному факту проводят проверку.
С заявлением о пропаже мужчины обратилась в полицию его гражданская жена. По словам женщины, её муж не выходил на связь после того как уехал на работу. Служебный автомобиль экспедитора нашли неподалёку от СНТ «Застава Коробицына». В салоне транспортного средства были разбросаны испачканные кровью денежные купюры. В общей сложности в машине оказалось 50 тысяч рублей.
Затем вблизи от озера Забытое сотрудники полиции обнаружили в лесу труп, пропавшего мужчины. Его тело было прикрыто лапником, а на голове надет полиэтиленовый пакет. Представители правоохранительных органов в настоящее время по данному факту проводят проверку.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 14:02