АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Возраст в 558 млн лет: Ученые обнаружили древние останки самого раннего животного на Земле
EUR 77.75 USD 66.47
Курс валют на 21.09.2018

Портативный аккумулятор Xiaomi ZMI пригоден для беспроводной зарядки iPhone

Новый портативный аккумулятор Xiaomi сможет дистанционно заряжать смартфоны iPhone и другие устройства Apple. Аккумулятор получил специальный сертификат MFi (Made for iPhone/iPod/iPad), гарантирующий совместимость зарядного устройства с техникой Apple.

Портативный аккумулятор Xiaomi ZMI пригоден для беспроводной зарядки iPhone


Производством аккумуляторов для Xiaomi с 2015 года занимается компания ZMI. В частности, для Xiaomi она производит портативные аккумуляторы.

Во время беспроводной зарядки мощность нового устройства способна достигать 10 Вт, тогда как максимальное значение при проводной зарядке составляет 18 Вт.

Устройство оснащено современными разъемами USB-C, USB-A и Lightning. Кроме того, на корпусе присутствует кнопка, включающая светодиоды, которые показывают текущий уровень заряда. Емкость нового аккумулятора составит 10000 (мАч).

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:39
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мариана Петря намерена привлечь Тату Блюменкранц
Российский врач описал легкий способ бросить
Виктор Шароваров принес публичное извинение за
Астрономы нашли способ увидеть рождение
NASA обнаружило 2 похожих на Землю планеты
Портативный аккумулятор Xiaomi ZMI пригоден для
Подписчики возмущены тем, что «беременная»
В Weibo появились детали о смартфоне Lenovo Z5
Беременная Алена Савкина отказалась от всех услуг
В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами
Фигуристка Евгения Медведева впечатлила
На смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max в России
В Татарстане мужчина погиб под колёсами
На Урале астроном снял взорвавшийся метеор
В Краснодаре погибли двое человек при ударе Opel
Zotye SR9 обновила бюджетную копию Porsche Macan
В Ленинградской области найдет труп экспедитора с
"Какая-то фигня": Леонид Агутин и Сергей Шнуров
Эксперты: Отсутствие секса наносит вред женскому
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Мария
56-летняя Екатерина Андреева показала массаж для
На бенчмарке Geekbench смартфон Oppo Realme 2 Pro
Цена базовой комплектации современного Hyundai
Биологи: Экстази повышает социальность у
Виртуальная клавиатура Tap Systems показала
УАЗ готовит к продаже обновленный внедорожник
Стас Садальский объяснил похудение Аллы Пугачевой
Учёные: Гаджеты могут оказывать разрушительное
В центре Москвы труп пенсионерки 5 месяцев
В Севастополе 8-летняя девочка умерла после
Просмотреть все новости