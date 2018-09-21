Портативный аккумулятор Xiaomi ZMI пригоден для беспроводной зарядки iPhone
Новый портативный аккумулятор Xiaomi сможет дистанционно заряжать смартфоны iPhone и другие устройства Apple. Аккумулятор получил специальный сертификат MFi (Made for iPhone/iPod/iPad), гарантирующий совместимость зарядного устройства с техникой Apple.
Производством аккумуляторов для Xiaomi с 2015 года занимается компания ZMI. В частности, для Xiaomi она производит портативные аккумуляторы.
Во время беспроводной зарядки мощность нового устройства способна достигать 10 Вт, тогда как максимальное значение при проводной зарядке составляет 18 Вт.
Устройство оснащено современными разъемами USB-C, USB-A и Lightning. Кроме того, на корпусе присутствует кнопка, включающая светодиоды, которые показывают текущий уровень заряда. Емкость нового аккумулятора составит 10000 (мАч).
Производством аккумуляторов для Xiaomi с 2015 года занимается компания ZMI. В частности, для Xiaomi она производит портативные аккумуляторы.
Во время беспроводной зарядки мощность нового устройства способна достигать 10 Вт, тогда как максимальное значение при проводной зарядке составляет 18 Вт.
Устройство оснащено современными разъемами USB-C, USB-A и Lightning. Кроме того, на корпусе присутствует кнопка, включающая светодиоды, которые показывают текущий уровень заряда. Емкость нового аккумулятора составит 10000 (мАч).
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:39