Портативный аккумулятор Xiaomi ZMI пригоден для беспроводной зарядки iPhone

Производством аккумуляторов для Xiaomi с 2015 года занимается компания ZMI. В частности, для Xiaomi она производит портативные аккумуляторы.Во время беспроводной зарядки мощность нового устройства способна достигать 10 Вт, тогда как максимальное значение при проводной зарядке составляет 18 Вт.Устройство оснащено современными разъемами USB-C, USB-A и Lightning. Кроме того, на корпусе присутствует кнопка, включающая светодиоды, которые показывают текущий уровень заряда. Емкость нового аккумулятора составит 10000 (мАч).