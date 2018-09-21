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Беременная Алена Савкина отказалась от всех услуг косметолога

Несколько дней назад участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина отправилась вместе со своей мамой в отпуск, решив отдохнуть от постоянных ссор со старшей сестрой Ольгой Рапунцель и ее мужем Дмитрием Дмитренко.

Беременная Алена Савкина отказалась от всех услуг косметолога


Беременная от Ильи Яббарова девушка отправилась в солнечную Анапу, дабы провести последние теплые деньки на море, а также максимально восстановиться и привести себя в порядок. По возвращению на реалити-шоу ее ждет одно из самых важных соревнований – борьба за квартиру в ежегодном конкурсе «Человек года».

Так, на днях она посетила местный салон красоты, а после задумалась о том, какой вред приносит косметика будущим мамам. В итоге, ознакомившись с информацией в интернете, а также почитав советы подписчиков, Алена решила отказаться от макияжа. Теперь она будет делать себе только маникюр.

«Сегодня пришла в салон, где предлагают различные услуги косметолога и задумалась... А безвредны ли процедуры, которые нам рекомендуют? Так вот, если хотите знать, то я полностью отказываюсь от всех услуг косметолога. И пусть даже на лице от гормонов появляются различные угри — это все естественно. В салоне я решаюсь делать только маникюр», - написала Савкина в своем Instagram.


Стоит отметить, что подписчики похвалили участницу за такое решение и пожелали ей и ее будущему сыночку больше здоровья.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:06
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