Беременная Алена Савкина отказалась от всех услуг косметолога

«Сегодня пришла в салон, где предлагают различные услуги косметолога и задумалась... А безвредны ли процедуры, которые нам рекомендуют? Так вот, если хотите знать, то я полностью отказываюсь от всех услуг косметолога. И пусть даже на лице от гормонов появляются различные угри — это все естественно. В салоне я решаюсь делать только маникюр», - написала Савкина в своем Instagram.

Беременная от Ильи Яббарова девушка отправилась в солнечную Анапу, дабы провести последние теплые деньки на море, а также максимально восстановиться и привести себя в порядок. По возвращению на реалити-шоу ее ждет одно из самых важных соревнований – борьба за квартиру в ежегодном конкурсе «Человек года».Так, на днях она посетила местный салон красоты, а после задумалась о том, какой вред приносит косметика будущим мамам. В итоге, ознакомившись с информацией в интернете, а также почитав советы подписчиков, Алена решила отказаться от макияжа. Теперь она будет делать себе только маникюр.Стоит отметить, что подписчики похвалили участницу за такое решение и пожелали ей и ее будущему сыночку больше здоровья.