АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Возраст в 558 млн лет: Ученые обнаружили древние останки самого раннего животного на Земле
EUR 77.75 USD 66.47
Курс валют на 21.09.2018

В Краснодаре погибли двое человек при ударе Opel Astra в столб

В Краснодаре произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь двух человек. По имеющимся данным, Opel Astra вылетел с трассы и ударился в бетонный столб.

В Краснодаре погибли двое человек при ударе Opel Astra в столб


Fвария произошла в ночь на 21 сентября в Краснодаре. Автомобиль Opel Astra едва не столкнулся с LADA Priora и, пытаясь уйти от удара на высокой скорости, вылетел в бетонный столб. После удара транспортное средство отбросило в стену. Прибывшие медики осмотрели пострадавших. Они констатировали, водитель и пассажир немецкой иномарки скончались на месте.

Сейчас стражи порядка проводят проверку, устанавливая все детали инцидента. Так же выясняется, причастен ли автомобиль отечественного производства к аварии на Тургеневском шоссе.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 14:16
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами
Фигуристка Евгения Медведева впечатлила
На смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max в России
В Татарстане мужчина погиб под колёсами
На Урале астроном снял взорвавшийся метеор
В Краснодаре погибли двое человек при ударе Opel
Zotye SR9 обновила бюджетную копию Porsche Macan
В Ленинградской области найдет труп экспедитора с
"Какая-то фигня": Леонид Агутин и Сергей Шнуров
Эксперты: Отсутствие секса наносит вред женскому
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Мария
56-летняя Екатерина Андреева показала массаж для
На бенчмарке Geekbench смартфон Oppo Realme 2 Pro
Цена базовой комплектации современного Hyundai
Биологи: Экстази повышает социальность у
Виртуальная клавиатура Tap Systems показала
УАЗ готовит к продаже обновленный внедорожник
Стас Садальский объяснил похудение Аллы Пугачевой
Учёные: Гаджеты могут оказывать разрушительное
В центре Москвы труп пенсионерки 5 месяцев
В Севастополе 8-летняя девочка умерла после
Возраст в 558 млн лет: Ученые обнаружили древние
Ольга Рапунцель не переживает за победу в
"Хулиганим": Ляйсан Утяшева в одном пиджаке
В инструкции IPhone XS и XS Max появилась
Александра Черно и Иосиф Оганесян вернулись на
«Родит быстрее Собчак»: Анастасия Решетова стала
Игровой смартфон Asus ROG Phone может появиться в
Во Владивостоке в водоеме обнаружено тело мужчины
Мария Порошина хранит в тайне имя отца пятого
Просмотреть все новости