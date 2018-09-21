В Краснодаре погибли двое человек при ударе Opel Astra в столб

Fвария произошла в ночь на 21 сентября в Краснодаре. Автомобиль Opel Astra едва не столкнулся с LADA Priora и, пытаясь уйти от удара на высокой скорости, вылетел в бетонный столб. После удара транспортное средство отбросило в стену. Прибывшие медики осмотрели пострадавших. Они констатировали, водитель и пассажир немецкой иномарки скончались на месте.Сейчас стражи порядка проводят проверку, устанавливая все детали инцидента. Так же выясняется, причастен ли автомобиль отечественного производства к аварии на Тургеневском шоссе.