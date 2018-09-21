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Подписчики возмущены тем, что «беременная» Анастасия Решетова пьет вино

Подписчики Анастасии Решетовой шокированы её новыми снимками, сделанными на отдыхе в Греции. На опубликованных в Instagram фото в руках у возлюбленной рэп-исполнителя Тимати бокал с вином, притом что по слухам модель беременна.

Подписчики возмущены тем, что «беременная» Анастасия Решетова пьет вино

На фотографии Анастасия Решетовая запечатлена за столиком ресторана с бокалом вина в руке, в то время, как сам Тимати пьет воду с лимоном. Снимок модель подписала коротко: «Date night». Пользователи Сети не заставили себя долго ждать и в комментариях высказали негодование по поводу поведения Анастасии Решетовой, ведь по слухам модель ждет ребенка. Критика коснулась и Тимати, разрешившему беременной возлюбленной пить вино.

Подписчики возмущены тем, что «беременная» Анастасия Решетова пьет вино

Некоторые подписчики Анастасии Решетовой считают, что она не пила содержимое бокала, а снимок звёздная пара опубликовала в Instagram намеренно. Напомним, что рэп-исполнитель и модель не подтвердили информацию об ожидании ребенка.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30
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