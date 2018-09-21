Подписчики возмущены тем, что «беременная» Анастасия Решетова пьет вино
Подписчики Анастасии Решетовой шокированы её новыми снимками, сделанными на отдыхе в Греции. На опубликованных в Instagram фото в руках у возлюбленной рэп-исполнителя Тимати бокал с вином, притом что по слухам модель беременна.
На фотографии Анастасия Решетовая запечатлена за столиком ресторана с бокалом вина в руке, в то время, как сам Тимати пьет воду с лимоном. Снимок модель подписала коротко: «Date night». Пользователи Сети не заставили себя долго ждать и в комментариях высказали негодование по поводу поведения Анастасии Решетовой, ведь по слухам модель ждет ребенка. Критика коснулась и Тимати, разрешившему беременной возлюбленной пить вино.
Некоторые подписчики Анастасии Решетовой считают, что она не пила содержимое бокала, а снимок звёздная пара опубликовала в Instagram намеренно. Напомним, что рэп-исполнитель и модель не подтвердили информацию об ожидании ребенка.
На фотографии Анастасия Решетовая запечатлена за столиком ресторана с бокалом вина в руке, в то время, как сам Тимати пьет воду с лимоном. Снимок модель подписала коротко: «Date night». Пользователи Сети не заставили себя долго ждать и в комментариях высказали негодование по поводу поведения Анастасии Решетовой, ведь по слухам модель ждет ребенка. Критика коснулась и Тимати, разрешившему беременной возлюбленной пить вино.
Некоторые подписчики Анастасии Решетовой считают, что она не пила содержимое бокала, а снимок звёздная пара опубликовала в Instagram намеренно. Напомним, что рэп-исполнитель и модель не подтвердили информацию об ожидании ребенка.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30