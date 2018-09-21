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Фигуристка Евгения Медведева впечатлила поклонников своим нарядом

Евгения Медведева на международных соревнованиях вышла на лёд в коротком сексуальном платье с бахромой. Своим нарядом она оставила поклонников под впечатлением.

Фигуристка Евгения Медведева впечатлила поклонников своим нарядом


На соревнованиях Autumn Classic International 2018 Медведева выступила блестяще. Она чисто откатала короткую программу и вышла в лидеры. Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию в Корее Евгения Медведева доказала всем, что рано её выставлять из спорта. Фигуристка успокоила своих фанатов заявив, что её сердце принадлежит России и только за неё она будет выступать.

Евгения Медведева оставила очень приятное впечатление своим ярким выступлением в чёрном коротеньком платьице. Как отметили поклонники: - «В этом наряде выглядела она сексуально».

 
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Спорт
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:49
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