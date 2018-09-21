Фигуристка Евгения Медведева впечатлила поклонников своим нарядом

На соревнованиях Autumn Classic International 2018 Медведева выступила блестяще. Она чисто откатала короткую программу и вышла в лидеры. Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию в Корее Евгения Медведева доказала всем, что рано её выставлять из спорта. Фигуристка успокоила своих фанатов заявив, что её сердце принадлежит России и только за неё она будет выступать.Евгения Медведева оставила очень приятное впечатление своим ярким выступлением в чёрном коротеньком платьице. Как отметили поклонники: - «В этом наряде выглядела она сексуально».