Фигуристка Евгения Медведева впечатлила поклонников своим нарядом
Евгения Медведева на международных соревнованиях вышла на лёд в коротком сексуальном платье с бахромой. Своим нарядом она оставила поклонников под впечатлением.
На соревнованиях Autumn Classic International 2018 Медведева выступила блестяще. Она чисто откатала короткую программу и вышла в лидеры. Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию в Корее Евгения Медведева доказала всем, что рано её выставлять из спорта. Фигуристка успокоила своих фанатов заявив, что её сердце принадлежит России и только за неё она будет выступать.
Евгения Медведева оставила очень приятное впечатление своим ярким выступлением в чёрном коротеньком платьице. Как отметили поклонники: - «В этом наряде выглядела она сексуально».
На соревнованиях Autumn Classic International 2018 Медведева выступила блестяще. Она чисто откатала короткую программу и вышла в лидеры. Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию в Корее Евгения Медведева доказала всем, что рано её выставлять из спорта. Фигуристка успокоила своих фанатов заявив, что её сердце принадлежит России и только за неё она будет выступать.
Евгения Медведева оставила очень приятное впечатление своим ярким выступлением в чёрном коротеньком платьице. Как отметили поклонники: - «В этом наряде выглядела она сексуально».
Спорт
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:49