В Weibo появились детали о смартфоне Lenovo Z5 Pro с надёжным выдвижным механизмом

Дисплей сдвигается в устройстве относительно основного модуля корпуса. При этом открывает доступ к камере. Смартфон в этом значительно отличается от версии Oppo Find X, непосредственно в котором выдвигается специальный модуль с камерами. Раньше сообщалось, что новая версия от Lenovo станет впечатляющим устройством среднего уровня. Согласно новейшим сведениями, по характеристикам модель является настоящим флагманом.Смартфон имеет 6,5-дюймовый экран, который занимает 95 процентов передней панели (2280х1440), двойную основную камеру 20+16 Мп, чип Snapdragon 845, производимый американской компанией Qualcomm, ОЗУ на 6/8 ГБ, ПЗУ на 64/128/256 ГБ, аккумуляторную батарею на 4 000 мАч.