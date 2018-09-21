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В Weibo появились детали о смартфоне Lenovo Z5 Pro с надёжным выдвижным механизмом

В соцсети Weibo появились детали о смартфоне Lenovo Z5 Pro с выдвижным механизмом, предназначенным для камеры. Готовящееся к выпуску устройство получит огромный экран.

В Weibo появились детали о смартфоне Lenovo Z5 Pro с надёжным выдвижным механизмом


Дисплей сдвигается в устройстве относительно основного модуля корпуса. При этом открывает доступ к камере. Смартфон в этом значительно отличается от версии Oppo Find X, непосредственно в котором выдвигается специальный модуль с камерами. Раньше сообщалось, что новая версия от Lenovo станет впечатляющим устройством среднего уровня. Согласно новейшим сведениями, по характеристикам модель является настоящим флагманом.

Смартфон имеет 6,5-дюймовый экран, который занимает 95 процентов передней панели (2280х1440), двойную основную камеру 20+16 Мп, чип Snapdragon 845, производимый американской компанией Qualcomm, ОЗУ на 6/8 ГБ, ПЗУ на 64/128/256 ГБ, аккумуляторную батарею на 4 000 мАч.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:18
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