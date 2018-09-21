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Возраст в 558 млн лет: Ученые обнаружили древние останки самого раннего животного на Земле
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Возраст в 558 млн лет: Ученые обнаружили древние останки самого раннего животного на Земле

Исследователи из австралийского Национального университета обнаружили древние останки животного, которое населяло планету 558 млн лет назад. Издание DNA сообщило об уникальной находке.

Возраст в 558 млн лет: Ученые обнаружили древние останки самого раннего животного на Земле


Окаменелость предоставляет собой странное овальное существо с ребрами в виде сегментов, идущих вдоль его тела. По словам экспертов, данный вид имеет название Dickinsonia, рост которого составлял до 1,4 метра в длину.

Совершенно точно, объект был частью Эдиакарской биоты, которая имела место на Земле 20 миллионов лет до Кембрийского взрыва. Это было время, когда древние животные и другие макроскопические организмы, такие как моллюски, черви, членистоногие и губки начали доминировать над данным видом. Если же говорить о месте обнаружения, то речь идет об отдаленном районе возле Белого моря на Северо-Западе России, причем отмечается, что в тканях находки все еще содержались молекулы холестерина - типа жира, что является отличительной чертой жизни животных.

«Молекулы ископаемого жира, которые мы нашли, доказывают, что животные были очень большими, причем существовали они на миллионы лет раньше, чем считалось ранее. Мы боролись более 75 лет за то, что Dickinsonia и другие странные окаменелости Edicaran Biota представляли собой гигантскую одноклеточную амебу, лишайник, которые являются неудачными экспериментами эволюции. На деле же оказалось всё совершенно иначе», - отметили эксперты.

 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 11:42
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