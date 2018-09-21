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"Хулиганим": Ляйсан Утяшева в одном пиджаке рассказала, как провожает лето

Ляйсан Утяшева рассказала, что проводила последние летние дни. По ее словам, приход осени у нее ассоциируется с наступлением нового периода в жизни.

"Хулиганим": Ляйсан Утяшева в одном пиджаке рассказала, как провожает лето


«Хулиганим. Так мы проводит последние летние деньки», - написала Утяшева под публикацией. На снимке, который звезда обнародована на странице в Instagram, она позирует на фоне живописной улицы в черной рубашке. Поклонники отметили, что на фотографии Утяшева получилась очень стройной и женственной.

Фанаты отметили, что звезда, вероятнее всего, что-то перепутала, так как лето давно закончилось. Другие увидели в ее фразе аналогию с последними теплыми днями, которые она назвала «летними». За считанные минуты публикация собрала более 2 тысяч лайков и массу положительных комментариев.

 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:40
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