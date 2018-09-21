На бенчмарке Geekbench смартфон Oppo Realme 2 Pro с 8 ГБ ОЗУ набрал 1452 и 5511 баллов
На просторах бенчмарка Geekbench засветилась новинка Oppo Realme 2 Pro, которая оснащена 8 ГБ ОЗУ. Официальные продажи данного смартфона должны стартовать уже на следующей недели неделе.
На Geekbench новинка представлена под кодовым названием OPPO RMX1807. Развернутых подробностей относительно нового смартфона получить не удалось, но известно, что его главная особенность - 8 ГБ ОЗУ. В качестве ОС - Android 8.1, но также предполагается, что разработчики используют собственную оболочку. Результаты тестирования CPU совпадают с другими моделями Oppo, в которых используется тот же набор микросхем - Oppo R15, R11s и R11. Одноядерный балл составляет 1452, а многоядерный - 5511, что нормально для процессора Snapdragon 660.
На задней панели Oppo Realme 2 Pro с 8 ГБ ОЗУ разместится двойная камера. В рамках мероприятия, которое пройдет 27 сентября, будет представлено новое устройство и озвучена его цена и рынки, на которые смартфон поступит.
На Geekbench новинка представлена под кодовым названием OPPO RMX1807. Развернутых подробностей относительно нового смартфона получить не удалось, но известно, что его главная особенность - 8 ГБ ОЗУ. В качестве ОС - Android 8.1, но также предполагается, что разработчики используют собственную оболочку. Результаты тестирования CPU совпадают с другими моделями Oppo, в которых используется тот же набор микросхем - Oppo R15, R11s и R11. Одноядерный балл составляет 1452, а многоядерный - 5511, что нормально для процессора Snapdragon 660.
На задней панели Oppo Realme 2 Pro с 8 ГБ ОЗУ разместится двойная камера. В рамках мероприятия, которое пройдет 27 сентября, будет представлено новое устройство и озвучена его цена и рынки, на которые смартфон поступит.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:28