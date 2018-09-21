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На бенчмарке Geekbench смартфон Oppo Realme 2 Pro с 8 ГБ ОЗУ набрал 1452 и 5511 баллов

На просторах бенчмарка Geekbench засветилась новинка Oppo Realme 2 Pro, которая оснащена 8 ГБ ОЗУ. Официальные продажи данного смартфона должны стартовать уже на следующей недели неделе.

На бенчмарке Geekbench смартфон Oppo Realme 2 Pro с 8 ГБ ОЗУ набрал 1452 и 5511 баллов


На Geekbench новинка представлена под кодовым названием OPPO RMX1807. Развернутых подробностей относительно нового смартфона получить не удалось, но известно, что его главная особенность - 8 ГБ ОЗУ. В качестве ОС - Android 8.1, но также предполагается, что разработчики используют собственную оболочку. Результаты тестирования CPU совпадают с другими моделями Oppo, в которых используется тот же набор микросхем - Oppo R15, R11s и R11. Одноядерный балл составляет 1452, а многоядерный - 5511, что нормально для процессора Snapdragon 660.

На задней панели Oppo Realme 2 Pro с 8 ГБ ОЗУ разместится двойная камера. В рамках мероприятия, которое пройдет 27 сентября, будет представлено новое устройство и озвучена его цена и рынки, на которые смартфон поступит.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:28
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