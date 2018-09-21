На Урале астроном снял взорвавшийся метеор

Обычно подобное явление протекает в полней тишине, звук же появился в результате ударной волны, когда метеороид вошел в атмосферу. По словам Ильи Янковского, между звуковой и световой волнами существует большая разница. Поэтому сначала в ролике видно световую вспышку, а затем только звук ударной волны.Метеороидом называют небесное тело, занимающее промежуточное положение между космической пылью и астероидом. Данное небесное тело упало в Ирбитском районе в 02:54:50 по Екатеринбургскому времени.