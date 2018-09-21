На смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max в России стартовали предзаказы

Желающие приобрести новые смартфоны могут оформить предварительный заказ в крупных розничных маркетах у операторов и ритейлеров, специализирующихся на продукции Apple. Потенциальным покупателям доступны обычные заказы, а также предлагается воспользоваться рассрочкой. К тому же с 28 сентября начнёт действовать программа trade-in, по обмену подержанных гаджетов на новые устройства с доплатой.Смартфоны iPhone XS и XS Max, помимо серебристого и темно-серого цвета корпуса, станут доступными и в новой золотистой расцветке. Стоимость гаджетов будет зависеть от объёма памяти, их цена варьируется от 87 990 до 127 990 рублей.