На смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max в России стартовали предзаказы
У российских ритейлеров на новые смартфоны Apple стартовали предварительные заказы. Открытые реализации моделей iPhone XS и iPhone XS Max начнутся 28 сентября.
Желающие приобрести новые смартфоны могут оформить предварительный заказ в крупных розничных маркетах у операторов и ритейлеров, специализирующихся на продукции Apple. Потенциальным покупателям доступны обычные заказы, а также предлагается воспользоваться рассрочкой. К тому же с 28 сентября начнёт действовать программа trade-in, по обмену подержанных гаджетов на новые устройства с доплатой.
Смартфоны iPhone XS и XS Max, помимо серебристого и темно-серого цвета корпуса, станут доступными и в новой золотистой расцветке. Стоимость гаджетов будет зависеть от объёма памяти, их цена варьируется от 87 990 до 127 990 рублей.
Желающие приобрести новые смартфоны могут оформить предварительный заказ в крупных розничных маркетах у операторов и ритейлеров, специализирующихся на продукции Apple. Потенциальным покупателям доступны обычные заказы, а также предлагается воспользоваться рассрочкой. К тому же с 28 сентября начнёт действовать программа trade-in, по обмену подержанных гаджетов на новые устройства с доплатой.
Смартфоны iPhone XS и XS Max, помимо серебристого и темно-серого цвета корпуса, станут доступными и в новой золотистой расцветке. Стоимость гаджетов будет зависеть от объёма памяти, их цена варьируется от 87 990 до 127 990 рублей.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 14:41