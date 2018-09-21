Александра Черно и Иосиф Оганесян вернулись на Поляну телепроекта «Дом-2»

Однако на днях появилась новость о том, что ребята уже вернулись в столицу, ведь стартовал самый главный ежегодный конкурс реалити-шоу «Человек года», в котором они принимают участие по отдельности.Стоит отметить, что Саша неоднократно говорила, что имеет все шансы забрать главный приз конкурса – квартиру в Москве, поскольку у нее очень высокие рейтинги и огромное количество поклонников.Что касается зрителей телестройки, то в Сети они уже проводят небольшие опросы, исходя из которых становится понятно, что главными фаворитами «Человека года-2018» являются Марина Африкантова, Виктор Литвиненко и беременная Алена Савкина.Впрочем, говорить о победителях пока сложно, ведь на данный момент на Поляне находится очень сильный состав участников, каждый из которых достоин победы, во всяком случае, так считает большинство поклонников «Дома-2».