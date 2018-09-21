Цена базовой комплектации современного Hyundai Genesis G70 стартует от $34 900

Покупатель за данную сумму получает авто с задним приводом. В подкапотном пространстве будет находиться двухлитровый мотор с турбонаддувом, который способен генерировать 252 л.с. Автомобиль в движение приводит восьмиступенчатая автоматическая КПП. Топовая версия G70 (3.3Т) расценивается в $53 245, включая расходы на транспортировку к месту назначения. Новый седан Hyundai Genesis G70 с полным приводом оснащается двигателем на 365 л.с. Авто обладает современной тормозной системой, электронным контролем подвески, новейшими технологиями в части безопасности. Также в добавление идёт кожаный салон и летняя резина.Для Hyundai Genesis G70 конкурентом на рынке может стать модель BMW 3 серии. Но представитель Hyundai приблизительно на $5 000 дешевле.