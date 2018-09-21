Эксперты: Отсутствие секса наносит вред женскому организму

Специалист утверждает, что из-за отказа от интимной близости женское тело испытывает регулярный стресс. Такое состояние чревато, помимо всего прочего, еще и усилением менструальных болей, а также истончением влагалищных стенок. В конечном итоге либидо может совсем исчезнуть. Сексолог Сари Купер предупредила, что у женской половины, у которой отсутствует секс, также снижается внимательность и развивается депрессия.Специалист сообщает, что воздерживаться от интимной близости женщинам полезно лишь в том случае, когда это необходимо по состоянию здоровья и предписанию врача.