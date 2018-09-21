АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Возраст в 558 млн лет: Ученые обнаружили древние останки самого раннего животного на Земле
EUR 77.75 USD 66.47
Курс валют на 21.09.2018

Эксперты: Отсутствие секса наносит вред женскому организму

Отсутствие секса наносит вред женскому организму намного больше, чем мужскому. Соответствующие заявление сделала сексолог Сари Купер.

Эксперты: Отсутствие секса наносит вред женскому организму


Специалист утверждает, что из-за отказа от интимной близости женское тело испытывает регулярный стресс. Такое состояние чревато, помимо всего прочего, еще и усилением менструальных болей, а также истончением влагалищных стенок. В конечном итоге либидо может совсем исчезнуть. Сексолог Сари Купер предупредила, что у женской половины, у которой отсутствует секс, также снижается внимательность и развивается депрессия.

Специалист сообщает, что воздерживаться от интимной близости женщинам полезно лишь в том случае, когда это необходимо по состоянию здоровья и предписанию врача.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:56
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами
Фигуристка Евгения Медведева впечатлила
На смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max в России
В Татарстане мужчина погиб под колёсами
На Урале астроном снял взорвавшийся метеор
В Краснодаре погибли двое человек при ударе Opel
Zotye SR9 обновила бюджетную копию Porsche Macan
В Ленинградской области найдет труп экспедитора с
"Какая-то фигня": Леонид Агутин и Сергей Шнуров
Эксперты: Отсутствие секса наносит вред женскому
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Мария
56-летняя Екатерина Андреева показала массаж для
На бенчмарке Geekbench смартфон Oppo Realme 2 Pro
Цена базовой комплектации современного Hyundai
Биологи: Экстази повышает социальность у
Виртуальная клавиатура Tap Systems показала
УАЗ готовит к продаже обновленный внедорожник
Стас Садальский объяснил похудение Аллы Пугачевой
Учёные: Гаджеты могут оказывать разрушительное
В центре Москвы труп пенсионерки 5 месяцев
В Севастополе 8-летняя девочка умерла после
Возраст в 558 млн лет: Ученые обнаружили древние
Ольга Рапунцель не переживает за победу в
"Хулиганим": Ляйсан Утяшева в одном пиджаке
В инструкции IPhone XS и XS Max появилась
Александра Черно и Иосиф Оганесян вернулись на
«Родит быстрее Собчак»: Анастасия Решетова стала
Игровой смартфон Asus ROG Phone может появиться в
Во Владивостоке в водоеме обнаружено тело мужчины
Мария Порошина хранит в тайне имя отца пятого
Просмотреть все новости