«Родит быстрее Собчак»: Анастасия Решетова стала набирать вес

«На прошлой неделе Настю видели в женской консультации», - заявила журналистам «СтарХита» знакомая звездной парочки.

«Винни Пух не хотел жениться, но мысль о медовом месяце просто сводила его с ума», - написал в начале текущего года под одной из своих фотографий с Анастасией Решетовой Тимати.

«Решетова родит быстрее Собчак! Я уже давно заметила, что Анастасия начала набирать вес, да и форма груди очень изменилась у модели. Мне кажется, что именно из-за беременности Решетовой, Тимати и вернулся к избраннице, в противном случае мы бы сейчас обсуждали их расставание!», «А я очень счастлива за Настю и за Ксению! Ну, если, конечно же, они обе находятся в интересном положении! Дети – это такое счастье! Самое главное, чтобы будущие мамочки были здоровыми!», «Как же круто, что Решетова беременна! Я не ожидала, конечно, что она в таком юном возрасте решится обзаводиться наследниками, но все же..Очень круто!», - продолжают активно писать интернет-пользователи в Сети.

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что возлюбленная прославленного рэп-музыканта Тимати Анастасия Решетова находится в интересном положении. Источник, приближенный к звездному семейству владельца «Black Star» подтвердил, что длинноволосую красавицу на днях видели в женской консультации. Отметим, что для рэп-исполнителя будущий малыш станет вторым наследником.Нужно сказать, что верные фанаты Тимати по-прежнему гадают, узаконил ли их кумир свои отношения с российской моделью Анастасией Решетовой или все-таки нет. Тем не менее, парочка как и прежде не спешит делиться с многочисленными поклонниками подробностями своей личной жизни.Напомним, что не так давно брюнетка опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию с Тимати, под которой оставила довольно интригующую подпись – «25.08.18». И вот на днях стало известно, что в ближайшее время рэп-музыкант, по всей видимости, станет во второй раз счастливым отцом.Во всяком случае сообщение об интересном положении Анастасии Решетовой подтвердил источник, который приближен к звездному семейству Тимати.Стоит отметить, что огромнейшее количество интернет-пользователей уже давно начали поговаривать о том, что Анастасия Решетова беременна. Сплетни об интересном положении модели спровоцировал недавнишний пост матери Тимати – Симоны Юнусовой, под которым один из фолловеров написал в комментариях, что совсем скоро у дочери Тимати появится братик или сестричка.К слову, еще недавно в социальных сетях ходили слухи о том, что рэп-исполнитель проводит время в компании новой возлюбленной, и якобы встречается с коллегой Анастасии Решетовой – моделью Яной Бирюковой. Причиной для возникновения подобных сплетен послужила фотография, которую опубликовали в Сеть.На снимке Яна Бирюкова и Тимати вместе проводят время в одном из турецких ресторанов. Тем не менее, информация о том, что парочку на самом деле связывают какие-то серьезные романтические отношения, так и не была подтверждена или опровергнута. В свою очередь и Анастасию Решетову в свое время заметили в компании совершенно другого мужчины.В Интернете появились фотографии, на которых Решетова запечатлена в конце августа с наследником миллиардера – девятнадцатилетним Сергеем Саркисовым-младшим. А чуть раньше Анастасия вместе с сыном олигарха и российской актрисой Натальей Рудовой вовсю веселились в Ницце.По неофициальной информации, предложение руки и сердца Анастасии Решетовой рэп-музыкант Тимати сделал еще в прошлом году. Именно тем летом внимательные преданные поклонники российской модели заметили на безымянном пальце своей любимицы роскошное помолвочное кольцо.Зимой текущего года в Сети появились слухи, что исполнитель наконец-таки официально оформил свои отношения с возлюбленной. Причиной возникновения таких сплетен стал довольно неоднозначный пост знаменитости.К слову, на данный момент в российском шоу-бизнесе только то и делают, что судачат об интересном положении возлюбленной владельца «Black Star», а также о второй беременности прославленной журналистки, бывшей телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также экс-кандидата в президенты России 2018 года Ксении Собчак.Как бы там ни было, но до сих пор обе беременности так не были подтверждены знаменитостями или опровергнуты, что не мешает преданным поклонникам находить те или иные знаки в любых изменениях звезд. По словам внимательных интернет-пользователей, избранница Тимати, Анастасия Решетова, немного увеличилась в размерах.Верные фанаты обратили внимание на то, что на последних своих фотографиях российская модель перестала показывать живот. Он либо же совсем не попадает в объектив, либо же, как на нескольких свежих снимках, попросту прикрывается рукой. Впрочем, длинноволосой красавице все-таки не удастся скрывать свое интересное положение до девяти месяцев.Некоторые фолловеры заметили, что Анастасия Решетова начала стремительно набирать серьезный вес. Тем не менее, огромнейшее количество поклонников российской модели и рэп-исполнителя не расстраиваются и смахивают пришедшие килограммы в пользу здоровья будущего малыша.Нужно сказать, что некоторые опытные мамочки уже даже делают прогнозы о том, что Анастасия Решетова может родить быстрее самой Ксении Собчак, несмотря даже на то, что сроки беременности знаменитостей могут быть ориентировочно одинаковыми.