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Виртуальная клавиатура Tap Systems показала хороший результат в тестах Microsoft

Виртуальная клавиатура Tap Systems представлена в виде специального модуля, который одевается на пальцы рук. В комплект входят клавиатура, мышка и контролёр.

Виртуальная клавиатура Tap Systems показала хороший результат в тестах Microsoft


При помощи виртуальной клавиатуры увеличивается скорость набора текста и цифровых данных. Это показали испытания, проведённые в виртуальной среде компании Microsoft. Комплект одевается на кончики пальцев рук, и в качестве вводных данных используются отпечатки человека. Работать клавиатура начинает при касании пальцев к любой поверхности. Подключается Tap Systems через систему Bluetooth. Комплект клавиатуры может применяться и к компьютерным играм.

Tap Systems включает в себя большое количество жестов, которые надо изучить пользователю перед использованием виртуальной клавиатуры. К ней разработчики прилагают обучающее приложение. Стоит виртуальная клавиатура Tap Systems 179 долларов.

 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:44
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