Игровой смартфон Asus ROG Phone может появиться в продаже в конце октября

Смартфон Asus ROG Phone должен стать самым мощным представителем сегмента портативных устройств от компании. В качестве процессора в нем устанавливают Snapdragon 845, работающий совместно с 8 гигабайтами оперативной памяти. Версия смартфона с ПЗУ на 512 гигабайт обойдется примерно в 1,6 тысячи долларов.Среди особенностей устройства стоит выделить защищенный от ударов корпус и аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. Сведения о том, когда смартфон появится в продаже в России, пока отсутствуют.