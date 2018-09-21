В центре Москвы труп пенсионерки 5 месяцев пролежал в квартире

Правоохранительным органам мужчина рассказал, что решил навестить бабушку, с которой не общался уже очень давно. Однако дверь в квартире ему никто так и не открыл. Прибывшие на место специалисты вскрыли дверь и обнаружили тело пожилой женщины, которое находилось на полу на кухне без одежды. На момент обнаружения пенсионерка была мертва уже около 5 месяцев.Внук 87-летней женщины пояснил, что в последний раз видел свою родственницу весной текущего года, затем он находился в отъезде. Правоохранительные органы по факту случившегося проводят проверку.