В инструкции IPhone XS и XS Max появилась информация о беспроводной зарядной станции AirPower от Apple

По результатам тестирования станции AirPower было выявлено несколько существенных проблем. Зарядное устройство то перегревалось, то показывало не высокую эффективность своего применения. После таких испытаний сайт компании вообще убрал какую-либо информацию о беспроводном зарядном устройстве. Поклонники «яблочного» бренда решили, что Apple совсем откажется от выпуска беспроводной зарядки. Но вкладыши в продающихся IPhone XS и XS Max демонстрируют обратное.Присутствие всего пары строчек в инструкции по применению говорит о том, что американская компания Apple всё же планирует выпуск беспроводной зарядной станции AirPower.