Биологи: Экстази повышает социальность у осьминогов

Учёные в результате эксперимента выяснили, что осьминоги имеют социальности, сходные с биохимическими человеческими основами. В частности было обнаружено, что ген белка-транспортера серотонина, участвующего в связывании биологически активного химического вещества нейромедиатора с мембраной нейронов, является практически идентичным с человеческим. В свою очередь экстези известен тем, что воздействует непосредственно на серотонин. Осьминоги, в организм которых ввели вещество, во время эксперимента проводили больше времени со своими сородичами. А вот при обычных условиях они стараются избегать друг друга.Исследователи в итоге пришли к выводу, что регуляция у осьминогов социального поведения является очень схожей с человеческой, однако вследствие каких-то причин обычно подавлена.