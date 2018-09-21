Биологи: Экстази повышает социальность у осьминогов
Биологи решили разобраться как осьминоги, отличающиеся высоким интеллектом, будут вести себя под воздействием MDMA. Речь идёт о психоактивном веществе, которое известно также как экстази.
Учёные в результате эксперимента выяснили, что осьминоги имеют социальности, сходные с биохимическими человеческими основами. В частности было обнаружено, что ген белка-транспортера серотонина, участвующего в связывании биологически активного химического вещества нейромедиатора с мембраной нейронов, является практически идентичным с человеческим. В свою очередь экстези известен тем, что воздействует непосредственно на серотонин. Осьминоги, в организм которых ввели вещество, во время эксперимента проводили больше времени со своими сородичами. А вот при обычных условиях они стараются избегать друг друга.
Исследователи в итоге пришли к выводу, что регуляция у осьминогов социального поведения является очень схожей с человеческой, однако вследствие каких-то причин обычно подавлена.
Учёные в результате эксперимента выяснили, что осьминоги имеют социальности, сходные с биохимическими человеческими основами. В частности было обнаружено, что ген белка-транспортера серотонина, участвующего в связывании биологически активного химического вещества нейромедиатора с мембраной нейронов, является практически идентичным с человеческим. В свою очередь экстези известен тем, что воздействует непосредственно на серотонин. Осьминоги, в организм которых ввели вещество, во время эксперимента проводили больше времени со своими сородичами. А вот при обычных условиях они стараются избегать друг друга.
Исследователи в итоге пришли к выводу, что регуляция у осьминогов социального поведения является очень схожей с человеческой, однако вследствие каких-то причин обычно подавлена.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:58