Во Владивостоке в водоеме обнаружено тело мужчины

Утром 21 сентября жители Владивостока сообщили в правоохранительные органы, что в одном из озер, которое находится в парке обнаружено тело мужчина. Прибывшие на место происшествия специалисты извлекли труп из воды, а полицейские осмотрели погибшего. Как сообщается на теле мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти.Точную причину смерти мужчины установят судмедэксперты. Также правоохранительные органы продолжают устанавливать личность погибшего. По факту данного инцидента проводится проверка.