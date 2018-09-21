Zotye SR9 обновила бюджетную копию Porsche Macan

Появилась информация, что автомобиль Zotye SR9 стал немного отличаться от немецкой модели Porsche Macan. В интернете в открытом доступе есть фотографии, на которых видны изменения, произошедшие с автомобилем. У него появились новые дневные ходовые огни, поменялась решётка радиатора, изменился бампер. Но, не смотря на появившиеся различия, внешний вид и параметры Zotye SR9 не отличаются от Porsche Macan. Неизвестно есть ли изменения в технических характеристиках автомобиля Zotye SR9.