Zotye SR9 обновила бюджетную копию Porsche Macan
Китайский кроссовер Zotye SR9 получил обновления. Теперь он не похож на немецкий Porsche Macan, и стоит в разы дешевле.
Появилась информация, что автомобиль Zotye SR9 стал немного отличаться от немецкой модели Porsche Macan. В интернете в открытом доступе есть фотографии, на которых видны изменения, произошедшие с автомобилем. У него появились новые дневные ходовые огни, поменялась решётка радиатора, изменился бампер. Но, не смотря на появившиеся различия, внешний вид и параметры Zotye SR9 не отличаются от Porsche Macan. Неизвестно есть ли изменения в технических характеристиках автомобиля Zotye SR9.
Продажу нового кроссовера Zotye SR9 планируют начать в 2019 году. Цена на него будет от 1 миллиона рублей. Заметим, что стоимость оригинального Porsche Macan в Китае предлагается от 5 миллионов рублей.
Появилась информация, что автомобиль Zotye SR9 стал немного отличаться от немецкой модели Porsche Macan. В интернете в открытом доступе есть фотографии, на которых видны изменения, произошедшие с автомобилем. У него появились новые дневные ходовые огни, поменялась решётка радиатора, изменился бампер. Но, не смотря на появившиеся различия, внешний вид и параметры Zotye SR9 не отличаются от Porsche Macan. Неизвестно есть ли изменения в технических характеристиках автомобиля Zotye SR9.
Продажу нового кроссовера Zotye SR9 планируют начать в 2019 году. Цена на него будет от 1 миллиона рублей. Заметим, что стоимость оригинального Porsche Macan в Китае предлагается от 5 миллионов рублей.
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:10