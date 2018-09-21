Мария Порошина хранит в тайне имя отца пятого ребенка
Мария Порошина в пятый раз готовится стать матерью, однако имя отца будущего ребенка актриса не спешит раскрывать. Первую дочь — Полину Мария Порошина родила в браке с Гошей Куценко, остальные три ребенка: Серафима, Аглафема и Глафира — от Ильи Древнова, с которым актриса рассталась после 17 лет совместной жизни.
Для поклонников Марии Порошиной объявление о разводе стало настоящим шоком, ведь они думали, что у семейной пары все хорошо. А потом стало известно, что актриса находится в положении. Многие склонялись к тому, что отцом ее сына станет Ярослав Бойко — партнер по антрепризе Марии Порошиной.
Однако в недавнем интервью актриса заявила, что ее близкий друг Бойко, с которым она знакома со студенческих подмостков, никакого отношения к ребенку не имеет, а настоящий отец в данное время пребывает за пределами страны. Бывший муж Порошиной Гоша Куценко призвал актрису не переживать и в шутку предложил стать отцом ее ребенка, ведь опыт у него уже имеется.
Для поклонников Марии Порошиной объявление о разводе стало настоящим шоком, ведь они думали, что у семейной пары все хорошо. А потом стало известно, что актриса находится в положении. Многие склонялись к тому, что отцом ее сына станет Ярослав Бойко — партнер по антрепризе Марии Порошиной.
Однако в недавнем интервью актриса заявила, что ее близкий друг Бойко, с которым она знакома со студенческих подмостков, никакого отношения к ребенку не имеет, а настоящий отец в данное время пребывает за пределами страны. Бывший муж Порошиной Гоша Куценко призвал актрису не переживать и в шутку предложил стать отцом ее ребенка, ведь опыт у него уже имеется.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:40