Ученые: Фталаты в воздухе и на коже приводят к бесплодию у мужчин

В последние десятилетия бесплодие мужчин и женщин принимает угрожающие масштабы. Медики бьют тревогу, указывая на то, что если такая тенденция будет продолжаться и дальше, людям попросту грозит вымирание.Что касается представителей сильной половины человечества, то самым опасным знаком, предупреждающим, что мужское здоровье находится в опасности, так это большое зафиксированное количество низкого качества спермы, что сопровождается и другими сопутствующими заболеваниями: диабет, проблемы сердечно-сосудистой системы, рака, что неизбежно ведет к ранней смерти. Последние исследования показали и ещё один нелицеприятный факт - уровень тестесторона неизбежно снижается в мужском организме. Самым настораживающим моментом всё же является то, что уже во внутриубном развитии у мальчиков начинаются сбои репродуктивной функции. Ниже врачи перечислили только несколько факторов, связанных со здоровьем.1. Гипоспадия (врожденный дефект, при котором отверстие уретры находится на нижней стороне полового члена, а не в конце)2. Крипторхизм (неопущенные яички)3. Плохое качество спермы4. Тестикулярный ракУченые находят причины столь плачевного состояния дел с воздействием фталатов на организм. По их словам, химическая революция привела к массовому использованию вредных компонентов, многие из которых в настоящее время оказывают значительное воздействие на здоровье. Среди наиболее пагубных являются пластифицирующие вещества, такие как фталаты, которые поступают в организм либо посредством проглатывания, либо вдыхания или через кожу.