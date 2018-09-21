В Якутии пропали четверо рыбаков

В ведомстве рассказала, что 17 сентября четверо жителей Якутии отправились на рыбалку в Хангаласском районе. В назначенное время они не вернулись домой. На поиски мужчин выдвинулись сотрудники службы спасения республики. Также сообщается, что тела двоих рыбаков уже найдены водолазами. На данный момент ведутся поиски еще двух пропавших. По данному факту начата доследственная проверка.По информации МЧС Якутии, в поисках принимают участие 17 водолазов и спасателей на четырех моторных лодках. Обстоятельства, при которых рыбаки погибли выясняются.