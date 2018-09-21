В Якутии пропали четверо рыбаков
В Хангаласском районе Якутии пропали четверо рыбаков, тела двоих уже найдены водолазами. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
В ведомстве рассказала, что 17 сентября четверо жителей Якутии отправились на рыбалку в Хангаласском районе. В назначенное время они не вернулись домой. На поиски мужчин выдвинулись сотрудники службы спасения республики. Также сообщается, что тела двоих рыбаков уже найдены водолазами. На данный момент ведутся поиски еще двух пропавших. По данному факту начата доследственная проверка.
По информации МЧС Якутии, в поисках принимают участие 17 водолазов и спасателей на четырех моторных лодках. Обстоятельства, при которых рыбаки погибли выясняются.
В ведомстве рассказала, что 17 сентября четверо жителей Якутии отправились на рыбалку в Хангаласском районе. В назначенное время они не вернулись домой. На поиски мужчин выдвинулись сотрудники службы спасения республики. Также сообщается, что тела двоих рыбаков уже найдены водолазами. На данный момент ведутся поиски еще двух пропавших. По данному факту начата доследственная проверка.
По информации МЧС Якутии, в поисках принимают участие 17 водолазов и спасателей на четырех моторных лодках. Обстоятельства, при которых рыбаки погибли выясняются.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:13