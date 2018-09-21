"Путешественник во времени": Третья мировая война начнется в 2118 году

Мужчина рассказал, что война началась из-за постоянных небольших столкновений, которые в итоге привели к созданию сильных коалиций. Группировки начали обстреливать друг друга, что привело к началу ядерной зимы. Из-за масштабных боевых действий численность населения планеты за считанные месяцы сократилась в несколько раз.По словам «путешественника во времени», из-за постоянных преследований ему приходится жить в укрытии. Также он отметил, что современное ЦРУ также знает о его существовании, ввиду чего будет пытаться найти его.